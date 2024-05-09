أحمد العوضي يحسم عودته لـ ياسمين عبد العزيز بعد اعترافها بعشقها له بعد الطلاق (شاهد)

خرج الفنان أحمد العوضي عن صمته بعد اعتراف طليقته النجمة ياسمين عبد العزيز بعشقها له، مؤكده أمها لازالت تحبه حتى بعد الانفصال، مما دفعه للرد عليها وعلى تكهنات الجمهور التي ترددت خلال الساعات الأخيرة متسائلين عما إذا كانوا عادوا لبعضهما البعض بعد رسائل الحب المتبادلة بينهما خلال التصريحات التليفزيونية.

أول تعليق من أحمد العوضي بعد اعتراف ياسمين عبد العزيز بعشقها له بعد الطلاق

عبر أحمد العوضي عن حبه الشديد لياسمين عبد العزيز خلاف منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيس بوك”، حيث قال: “كل الامتنان لياسمين اطيب وأجمل ما قابلت في حياتي وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، فلم أرَ منها إلا كل طيبة وخير وكانت خير حبيبه وزوجه”.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأضاف: “أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه .. وكلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتي بعد الانفصال .. يعني أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب ولكنه معناه انتهاء النصيب .... ولكن رجوعنا هو ( أمر خاص جدا جدا جدا) بيننا، (فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوي قاطنيها )... وكانت رسالتنا لبعض قدامكم وانتو إخواتنا إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للاخر ... ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا”.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وحسم العوضي خلال رسالته للجمهور الجدل المُثار حول رجوعه لياسمين قائلًا: "و إجابة للسؤال ( كل واحد منكم بيحب تاني مبترحعوش ليه ) فإجابتي هي السؤال نفسه ( لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا ) ولكن كما قلت فهي امور خاصه جدا جدا ...

عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الإحترام في العلاقه وكذلك الإحترام في الانفصال .... انا مقدر كل مشاعر اخواتي اللي حبو حبنا لبعض لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدرو قرارنا بالإنفصال فهو نصيب".

وتابع العوضي: “ولو احنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالا لقول الله تعالي ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )، لإن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميله والأيام الحلوه علي مستوي الصداقه او العمل ... ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب فهو أولي بذكر الفضل وقت الإنفصال”.

واختتم أحمد العوضي رسالته قائلًا: “وشكرا لمشاعركم الجميله وسعيكم للخير وان دل فهو يدل علي طيب أصلكم وكرم أخلاقكم فأنتم اخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا واكتر، و أخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي”.