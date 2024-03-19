رومانيا تبدأ في بناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا

بدأت في رومانيا أعمال بناء أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، بتكلفة 2.5 مليار يورو، وسيتم بناؤها في المكان الذي يقع فيه الآن مطار ميهايل كوجالنيشينو العسكري، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وستستضيف القاعدة، التي تبلغ مساحتها 2800 هكتار، 10 آلاف جندي من حلف شمال الأطلسي. ويتضمن المشروع الأساسي توسيع مطار كونستانتسا- المدينة الساحلية الرومانية الرئيسية على ساحل البحر الأسود - وبناء مدارج جديدة وحظائر ومناطق تخزين للذخيرة والوقود ومواد الصيانة وإصلاح ومدارس ومحلات تجارية وسكن وصيدليات ومستشفى.

وعند اكتمال القاعدة، ستكون أكبر بنسبة 20% من قاعدة رامشتاين بألمانيا، والتي تعد حاليًا أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا. ومن المتوقع أن تصل القاعدة الجديدة إلى مرحلة التشغيل الكامل بحلول عام 2040.

منذ عام 1999، استخدمت القوات الأمريكية قاعدة ميهايل كوجالنيشينو: ويوجد حاليًا جنود من الفرقة 101 المحمولة جواً وطائرات مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي متمركزة هناك للقيام بمهام الشرطة الجوية. وكانت رومانيا منذ فترة طويلة مركزا رئيسيا لعمليات حلف شمال الأطلسي في منطقة البحر الأسود، وقد تم نشر الآلاف من القوات الأمريكية في البلاد للقيام بمهام تدريبية وأمنية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.