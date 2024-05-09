الموت يفجع الفنانة يسرا اللوزي وخيري بشارة يواسيها

رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، والدة الفنانة يسرا اللوزي وزوجة المخرج محمود اللوزي، ومقرر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة.

ونعى المخرج خيري بشارة، والدة يسرا اللوزي من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب :«أبكي منذ سماعي ذلك الخبر شديد الحزن والصادم للغاية… وأرفض تصديقه… ارقدي في سلام أيتها السيدة الفاضلة النبيلة… الملاك الأرضي الجميل سوسن مارديني».

آخر أعمال يسرا اللوزي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي، مسلسل صلة رحم، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نال إعجاب عدد كبير من النقاد.

تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" حول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

مسلسل صلة رحم الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.