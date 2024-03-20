استقرار الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس على أغلب الأنحاء.

الطقس السائد دافيء

وأوضحت الهيئة، أن الطقس السائد دافيء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الإثنين المقبل، محذرة من تخفيف الملابس الشتوية خلال الايام المقبلة لعدم الإصابة بنزلات البرد.

نشاط للرياح مثيرة للأتربة

وأضافت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة غدًا الخميس بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

شبورة مائية على الطرق

كما حذرت الهيئة، من الشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.