حالة الطقس.. استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالبحيرة

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، إستقرار نسبي في الأحوال الجوية، مع توقف الأمطار الغزيرة ، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس علي فترات متقاربة، وطقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة 21 درجة مئوية .

ووصلت نسبة الرطوبة إلي 52%، مع رياح متوسطة تتراوح سرعتها من 24 إلي 26كم/ ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي كافة أنحاء المحافظة، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء في الطرق السريعة، أو الطرق الفرعية.

وفي قري المحافظة سادت حالة من السعادة بين المزارعين ، عقب سقوط الامطار الرعدية ، التي شهدتها المحافظو أمس الإثنين، مما يوفر عليهم نفقات ري الحقول، بالإضافة إلي قدرة مياة الأمطار علي التخلص من الآفات الضارة بالنباتات.