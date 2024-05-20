بين الضرب والسب.. 4 مواقف صادمة تضع عمرو دياب في ورطة أخلاقية (تفاصيل)

توجهت الأنظار إلى الهضبة عمرو دياب في الآونة الأخيرة، بعد تورطه في أكثر من موقف محرج أثناء إحياء حفلاته الغنائية، أو حضوره أي مناسبات خاصة، التي كانت تتمثل في تعامله مع أشخاص متواجدين في المكان بأسلوب مهين وغير لائق، مما أثار استياء وغضب الجمهور منه مطالبينه بالإعتذار عما بدر منه تجاه هؤلاء.

عمرو دياب يعتدي على مهندس صوت في حفل زفاف ريم سامي:

تصدر اسم عمرو دياب حديث الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرفه المسيء تجاه أحد مهندسي الصوت في حفل زفاف الفنانة الشابة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، ففي مشهد لا يُحسد عليه، أحرج الهضبة مهندس الصوت بشكل غير لبق، إذ ضربه على ظهره بشكل عابر ثم طرده أمام الحاضرين في الزفاف.

عمرو دياب

وجاء ذلك بينما كان أحد العاملين في هندسة الصوت، يقوم بتحريك السماعات المسؤولة عن الصوت، خلال أداء عمرو إحدى أغانيه، ما أثار غضبه حتى أنه توقف عن الغناء ليضرب الرجل على ظهره ويطرده، ليبتعد عن المسرح.

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عمرو دياب يهين سائقه الخاص: الحيوان بتاعنا فين؟

لم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهضبة، التي تثير استياء الجمهور بسبب تعامله بأسلوب مهين مع العاملين، ففي شهر فبراير الماضي، وثقت مقاطع مصورة طريقة تعامله "المشينة" مع سائقه وأحد حراسه الشخصيين.

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عمرو دياب

وحتى المعجبون لم يسلموا من غضبه، حيث ظهر وهو يسأل عن سائقه بطريقة غير لائقة، لحظة مغادرته حفلاً غنائيًا أقيم في دار الأوبرا المصرية ليحيط به المعجبون من كل اتجاه لالتقاط الصور التذكارية، ولكنه انزعج من الازدحام وأحرجهم جميعًا وسأل عن السائق ليغادر المكان قائلًا: "يا عم ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟".

عمرو دياب يحرج معجبًا في حفل زفاف نجل محمد فؤاد: أنت هتخش ورايا الحمام؟

ولم تنتهِ مواقف عمرو دياب التي دائمًا ما تضعه في ورطة لا يُحسد عليها مع الجمهور، ففي شهر أبريل الماضي، ظهر في حفل زفاف نجل المطرب محمد فؤاد، وأثناء توجهه نحو دورة المياه رفقة أحد أصدقائه، طارده المعجبون وظهروا خلفه وهم يلاحقونه، لكنه قبل الدخول إلى دورة المياه التفت نحوهم ووبخهم بانفعال قائلًا: "أنت هتخش ورايا الحمام؟.. إنت ياض أهبل إنت وهو؟"، ليتوقف ملاحقه عن التصوير ويغلق الفيديو.

عمرو دياب

عمرو دياب يضرب حارسه الشخصي بسبب معجب:

في موقف سابق يعود إلى 4 سنوات ماضية، ضرب الهضبة عمرو دياب حارسًا شخصيًا يعمل معه، خلال حفل غنائي له، فبعد أن صعد أحد معجبيه على المسرح ليحتضنه ويلتقط صورة معه، تدخل حارسه لمنع الشاب من الوصول إليه وإبعاده عن المسرح، ذلك التصرف أزعج الهضبة ودفعه إلى إبعاد الحارس عنه بسرعة وضربه أمام الجمهور، ليقف الشاب بعدها ويلتقط الصورة مع عمرو دياب.