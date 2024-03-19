الأرصاد .. غدا ينتهي فصل الشتاء ينتهي رسميا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، منوهة بأنها أقل من المعدلات الطبيعية لها بما يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، حيث إن السواحل الشمالية الشرقية تشهد اليوم فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية.





وأوضحت أن «فرص الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري»، قائلة إنها ضعيفة على بعض الأماكن بمحافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء».



ونوهت بأن نشاط الرياح في معظم المحافظات بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة، يساعد على الشعور بمزيد من انخفاض قيم الحرارة.



وأعلنت انتهاء تأثير المنخفض الجوي على مصر غدًا الأربعاء، موضحة أن فترة النهار ستشهد أجواء دافئة بشكل كبير، إذ تسجل العظمى على القاهرة 25 درجة.

ولفتت إلى أن «فصل الشتاء ينتهي رسميًا غدًا»، مناشدة المواطنين استمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، خاصة أن النصف الأول من الربيع يتسم ببعض سمات فصل الشتاء، والاختلاف والتباين في الحالة الجوية ما بين يوم لآخر.



وأشارت إلى أن الطقس مستقر إلى حد ما من الأربعاء وحتى بداية الأسبوع المقبل، مضيفة: «سرعات الرياح تهدأ، وهناك ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة، كما أن فرص الأمطار خفيفة لا تأثير لها تمامًا»