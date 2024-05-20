حزب الله يقصف المرج بالصواريخ
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع المرج بالصواريخ.
وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع المرج بالأسلحة المناسبة.
كما استهدفت المقاومة اللبنانية، عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وعند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.