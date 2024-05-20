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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف المرج بالصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع المرج بالصواريخ.

 

 وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة. ‏

 

كما استهدفت المقاومة اللبنانية، عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ‏موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

وعند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ‏موقع المطلة بالأسلحة المناسبة. ‏

 

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