أمطار خفيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حالة الطقس، متوقعًا بأن يكون غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً حتى صباح غدًا الخميس مع احتمال تشكل الضباب.

رياح خفيفة

وأضاف المركز، الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانًا خاصةً على البحر، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

حركة الموج في الخليج العربي

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي، خفيفًا إلى متوسط،يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند 01:00، والجزر الأول عند 16:52

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 20:11، والثاني عند 07:23، والجزر الأول عند 13:13، والثاني عند 02:23

وأوضح، تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب والجنوب الغربي ابتداءً من يوم الجمعة المقبلة.