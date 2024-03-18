الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس بعد التقلبات الجوية (فيديو)

رياح وأمطار
رياح وأمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، لافتًة إلى أن  بدء تحسن حالة الطقس من الأربعاء المقبل.  

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يعرض عبر القناة الأولى اليوم الإثنين، أن الشتاء ريسوف ينتهي رسميا بنهاية هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل.

وقالت إن البلاد ستعود مرة أخرى إلى حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، موضحة أن نشاط الرياح زاد من الشعور بالبرودة بشكل كبير، وأدى إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بالمنخفضل الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا، وأيضا الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وبالتالي تستمر فرص سقوط الأمطار.

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

وأشارت إلى أن الأمطار اليوم ستكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية، فضلا عن بعض المناطق في سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطبيعة الجبالية والجغرافية الموجودة في سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تؤدي إلى تشكل بعض السيول خاصة على الطريق المؤدية من وإلى محافظة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، محذرة من تشكل السيول اليوم.

ولفتت إلى امتداد الأمطار للقاهرة الكبرى خلال فترة المساء، وتكون بين الخفيفة والمتوسطة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وبالتالي تشهد أغلب محافظات الجمهورية اليوم سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، وتختلف كمياتها من منطقة لأخرى. 

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