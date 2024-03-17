الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة عدم الاستقرار في الطقس (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بعض التغيرات الجوية بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء القادم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن أهم التغيرات التي طرأت على الطقس، هي نشاط رياح على أغلب المناطق بالإضافة إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب محافظات الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن كميات الأمطار ستختلف من محافظة لأخرى بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض طقسي على سطح البحر الأحمر ومنخفض السودان الموسمي، وهو ما سيعمل على وجود تغيرات جوية بشكل كبير.

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار

وذكرت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار بكميات خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والمناطق من الصحراء الغربية تمتد على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر ووسط وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "تمتد أمطار اليوم الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، أي أن أغلب محافظات اليوم ستشهد فرصا لسقوط الأمطار".