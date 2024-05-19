بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت اليوم في نهائي الكونفدرالية

جولة النهائي بين Zamalek vs. RS Berkane اليوم ، مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي الكونفدرالية ، في مباراة مرتقبة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، يخوض الزمالك مواجهة حاسمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز. يهدف الفريق المصري إلى حصد اللقب وتحقيق الانتصار في المباراة التي تعتبر نقطة تحول مهمة في مسيرتهم الرياضية. وقد حذر جوميز لاعبيه من أهمية تجنب استقبال الأهداف التي من شأنها زيادة صعوبة المباراة، مع التأكيد على ضرورة التركيز والتفاني خلال اللقاء.

يترقب الجمهور الزملكاوي هذه المواجهة بشغف وحماس، حيث يطمحون في رؤية فريقهم يحقق الانتصار ويتوج بلقب الكونفدرالية بعد مسيرة طويلة من التحضيرات والتنافس. ولكن على الجهة المقابلة، يتطلع فريق نهضة بركان المغربي بقيادة مدربه معين الشعباني لتحقيق الفوز أو التعادل في هذه المواجهة، بهدف التتويج باللقب الغالي.

يتميز الزمالك بالتحضير الجيد لهذه المباراة المهمة، حيث عمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين ومعالجة السلبيات التي ظهرت في مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب. وقد طالب جوميز لاعبي الفريق بإغلاق المساحات أمام لاعبي المنافس وتجنب الكرات العرضية التي قد تشكل خطورة على مرمى الزمالك.

تتسم هذه المباراة بالغموض والتوتر، حيث يدرك لاعبو الزمالك وأنصارهم أن الفوز ضروري لتحقيق الهدف المنشود، وهو اللقب الإفريقي الذي غاب عن خزائن النادي لفترة طويلة. ولكنهم يواجهون تحديًا كبيرًا من فريق نهضة بركان الذي يسعى بكل قوة لتحقيق الانتصار وتحقيق التتويج.

يتسم فريق الزمالك بغياب عدد من لاعبيه المهمين بسبب الإصابة وأسباب فنية، وهو ما قد يشكل تحديًا إضافيًا أمام الفريق. ومع ذلك، فإن الجهاز الفني للفريق يعتمد على اللاعبين المتاحين بقوة ويثق في قدرتهم على تحقيق الفوز.

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من الجانب المغربي، يتطلع فريق نهضة بركان إلى استغلال الفرصة وتحقيق النتيجة الإيجابية في مباراة اليوم. يحذر مدرب الفريق لاعبيه من صعوبة المباراة خاصة وأن الزمالك يلعب على أرضه وبين جماهيره، مما يزيد من درجة الصعوبة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS الناقل الحصري لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنقل قناة bieN Sports المباراة التي تجمع نادي الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكنفدرالية الأفريقية، وننقل إليكم الآن تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات لتسهيل المشاهدة على عشاق ومحبي القلعة البيضاء خاصة والساحرة المستديرة عامة، حيث تأتي على النحو التالي:

تردد القناة : 11054

معدل الترميز : 27500

معدل الاستقطاب : أفقي

جودة القناه: HD

كيفية ضبط قناة bein Sports 6 على جهاز التلفاز الخاص بكم

ونقدم لكم كيفية ضبط القناة على الرسيفر الخاص بكم باستخدام جهاز التحـكم، وذلك يكـون بإتباع الخـطوات التالية:

أولًا: نذهب إلى الإعدادات التي تتواجد في جهاز التحكم الخاص بكم.

ثانيًا: نقوم بالدخول إلى قائمة القنوات التي تظهر عبر شاشة التلفيزيون.

ثالثًا: نقوم باختيار القمر الصناعي المذكور في الأعلى بالتردد ونقوم بعملية البحث بشكل تلقائي.

رابعًا: بعد الانتهاء من جميع الخطوات تظهر لك كلمة إنهاء قم بالضغط عليها، ونضغط على اختيار حفظ لتجد القنوات قد تمت إضافتها على جهازك

مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

انتهى لقاء الذهاب الذي جمع بين فريق الزمالك ونهضة بركان المغربي في إطار نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بفوز المضيف المغربي بهدفين مقابل هدف واحد. هذه النتيجة وضعت الزمالك في موقف صعب يتطلب تحقيق فوز في لقاء الإياب للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي، حيث سبق وأن توج به في عام 2019 على حساب نفس الفريق.

يدرك الفريق المصري أهمية هذه المباراة وضرورة الفوز بها، وقد تحضَّر اللاعبون بشكل جيد لهذا اللقاء الحاسم. يسعى الزمالك إلى تقديم أداء قوي والسيطرة على مجريات اللعب في ملعبه بالقاهرة أمام جماهيره، بهدف تعويض الخسارة في مباراة الذهاب وتحقيق الفوز للتتويج باللقب.

تشهد هذه المواجهة تحدٍ كبيرًا للفريق المصري، حيث يواجه الضغط النفسي والتحدي البدني من جانب الخصم وضغط الجماهير المصرية التي تتطلع لرؤية فريقها يحقق الانتصار ويحمل اللقب.

من جهة أخرى، يدرك فريق نهضة بركان أهمية الموقف ويسعى للمحافظة على تقدمه وتحقيق النتيجة الإيجابية في هذه المباراة الحاسمة. يتطلع الفريق المغربي للعودة باللقب إلى بلاده للمرة الثانية في تاريخه، وهو ما يضع على عاتق لاعبيه مسؤولية كبيرة لتحقيق هذا الهدف.

بالنظر إلى تاريخ النهائيات والأداء السابق للفريقين، من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتنافس، حيث سيسعى كل فريق إلى تحقيق أفضل أداء للفوز باللقب.

يعتبر لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية هدفًا كبيرًا لكل الأندية المشاركة، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على اللاعبين والجهاز الفني لكل فريق. وفي هذه الظروف، يتطلب الفوز باللقب تفانيًا وتركيزًا عاليين وتحقيق أفضل أداء في الملعب.

من المؤكد أن لقاء الإياب سيشهد توترًا وحماسًا كبيرًين من الجانبين، حيث ستكون كل كرة وكل تحركة ذات أهمية كبيرة في تحديد مصير اللقب. وفي النهاية، سيكون الفريق الذي يظهر القوة النفسية والتركيز العالي قادرًا على التتويج باللقب المرموق.