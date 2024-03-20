الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم.. لا تخففوا الملابس الشتوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، الأربعاء 20 مارس 2024، متوقعة استقرار الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اليوم الأربعاء سيسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ورغم الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة فإن هيئة الأرصاد الجوية نصحت بعدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

