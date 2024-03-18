موجة من الطقس السيئ وأمطار غزيرة تضرب مدن البحيرة

وجهت دكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية وإرتفاع نشاط الرياح وسقوط الأمطار وإضطراب الملاحة البحرية.

وشددت نائب محافظ البحيرة على إستمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.

وكذا المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع.

كما شددت على التأكد من إستعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها، وكذا مراجعة أي بانرات أو يافطات إعلانية والتأكد من ثباتها مع مراقبة جميع التحركات على الطرق والشوارع نظراً للرياح الشديدة وإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .