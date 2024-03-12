الفاو تطلق مبادرة " الغذاء من أجل غزة"

أطلقت منظمة الاغذية و الزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة مائدة مستديرة بعنوان الغذاء من أجل غزة .

أكد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ان الاجتماع مبادرة مهمة تهدف إلى معالجة جهود التعافي في غزة، والمساعدة في استئناف الأنشطة الرئيسية لنظم الأغذية الزراعية المتضررة، وتزويد المزارعين بالمساعدات الزراعية الطارئة لإنتاج الغذاء.

و اضاف انه يجب بذل كل جهد ممكن واستخدام جميع الوسائل المتاحة لمساعدة سكان غزة خاصة مع حلول شهر رمضان هذه المناسبة الدينية المهمة.

و اضاف ان منظمة الأغذية والزراعة على مدار الـ 157 يوماً الماضية، قامت بكل ما يلزم للوصول إلى المناطق المتضررة والمساعدة في توفير الأطعمة المغذية مثل الأسماك والخضروات، وخاصة الحليب الطازج للأطفال، إلى جانب الأعلاف الحيوانية.

و اوضح انه تم ان إيطاليا قدمت مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي لدعم إيصال المدخلات الغذائية والزراعية إلى غزة، حيث هناك صعوبة شديدة في توفير الغذاء والوصول إليه، بينما يفتقر المزارعون والصيادون والرعاة إلى الوسائل اللازمة لإنتاج الغذاء.

كما أننا نقوم بدعم مصر باعتبارها نقطة وصول مهمة إلى غزة، ونعتمد على زملائنا في برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى للوصول إلى سكان غزة حيث يتزايد خطر المجاعة يومياً.

و يُظهر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المشترك بين الوكالات مساراً مثيراً للقلق نحو المجاعة، حيث يواجه 378 ألف من السكان هذا الخطر ويصنف معظم سكان غزة حالياً ضمن المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حيث يواجهون أزمة سوء تغذية حاد، وحتى المجاعة، وهو أمر مروع يتطلب منا العمل معاً على الفور.

و اضاف ان المنظمة تدعم إنشاء ممرات إنسانية، وتوحيد الجهود السياسية، وتنسيق جهودنا الجماعية كمجتمع دولي للتخفيف من معاناة المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة على نطاق واسع.

و اضاف ان السلام هو شرط أساسي للأمن الغذائي، والغذاء هو حق من حقوق الإنسان الأساسية.