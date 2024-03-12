اليونيسيف: أطفال غزة يواجهون حرب تجويع غير مسبوقة

يتعرض قطاع غزة لحرب تجويع مع حرب الإبادة جماعية، والتي تسببت في مقتل الكثير من الأطفال الأبرياء، وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف" ريكاردو بيريز، إنه لا يجد كلمات مناسبة لوصف الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة من مجاعة.

ودعا بيريز، لوضع حد للحرب لإنهاء الكابوس الذي يعيشه السكان، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

واضاف أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من كارثة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

وكانت "يونيسف" قد قالت في بيان سابق: "لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال، إنها جحيم حي للجميع"، وأضافت أن "أكثر من 80% من الأطفال في غزة يعانون فقر غذائي حاد".