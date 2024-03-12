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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مطار بن جوريون الإسرائيلي استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال العنيف على غزة
الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليونيسيف: أطفال غزة يواجهون حرب تجويع غير مسبوقة

أطفال غزة
أطفال غزة

يتعرض قطاع غزة لحرب تجويع مع حرب الإبادة جماعية، والتي تسببت في مقتل الكثير من الأطفال الأبرياء، وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف" ريكاردو بيريز، إنه لا يجد كلمات مناسبة لوصف الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة من مجاعة.

ودعا بيريز، لوضع حد للحرب لإنهاء الكابوس الذي يعيشه السكان، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

واضاف أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من كارثة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

وكانت "يونيسف" قد قالت في بيان سابق: "لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال، إنها جحيم حي للجميع"، وأضافت أن "أكثر من 80% من الأطفال في غزة يعانون فقر غذائي حاد".

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