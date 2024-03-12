مسئولة أممية: المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة حال تأخر زيادة المساعدات

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، سيندى ماكين، الاثنين، أن المجاعة باتت وشيكة فى شمال غزة إذا لم يتم زيادة حجم المساعدات التى تدخل القطاع بشكل كبير، وذلك فى مؤتمر صحفى عقدته فى روما بمناسبة إطلاق مبادرة "الغذاء من أجل غزة".

وقالت ماكين - حسبما نقلت شبكة "سى أن إن" الأمريكية - "فى الوقت الحالى، يشعر برنامج الأغذية العالمى بقلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية فى جميع أنحاء غزة وخاصة الشمال الذى يقع فى قبضة كارثة إنسانية".



وشددت ماكين على أن المساعدات التى يتم إرسالها إلى غزة عن طريق الإنزال الجوى لا تتطابق أبدا مع الحجم الضرورى واللازم، مضيفة أن الوصول إلى الطرق واستخدام الموانئ والمعابر هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى القطاع بالحجم المطلوب.



وأكدت ماكين أن هناك حاجة ملحة إلى دخول 300 شاحنة من المواد الغذائية بشكل يومى إلى القطاع، موضحة أن البرنامج لا يدخر وسعا فى جهود توفير مساعدات غذائية كافية.



وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمى قد اضطر إلى وقف تسليم المساعدات مؤقتا إلى الشمال فى 20 فبراير الماضى بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وانهيار النظام.