عاجل
رئيسة سلوفينيا تدعو مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار بغزة تظاهرات بواشنطن تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة طقس معتدل وأمطار خفيفة في تلك المناطق.. درجات الحرارة بمحافظات مصر
الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"بايدن" يحذر إسرائيل من استخدام المساعدات الإنسانية للمساومة

بوابة الوفد الإلكترونية

في خطابه السنوي حول حالة الاتّحاد أمام الكونجرس الأمريكي حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أنّه لا يمكنها أن تستخدم ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "ورقة مساومة".

وقال بايدن  "إلى قيادة إسرائيل أقول ما يلي: لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة. إنّ حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن إسرائيل عليها مسؤولية حماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، لكنه أضاف أن "إسرائيل لديها الحق في مطاردة حماس".
وقال "نعمل على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة من أجل إعادة الرهائن وتخفيف الأزمة الإنسانية.. يجب أن تكون حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء أولوية".

وأضاف أنه وجه الجيش الأمريكي بمهمة طارئة من أجل إنشاء موقع مؤقت على سواحل غزة لتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، معتبرا أن إقامة ميناء بحري مؤقت سيسهل استقبال كميات كبيرة من المساعدات لقطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل عليها القيام بواجبها عبر السماح بعبور المزيد من المساعدات إلى غزة.

الجريدة الورقية