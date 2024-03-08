"بايدن" يحذر إسرائيل من استخدام المساعدات الإنسانية للمساومة

في خطابه السنوي حول حالة الاتّحاد أمام الكونجرس الأمريكي حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أنّه لا يمكنها أن تستخدم ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "ورقة مساومة".

وقال بايدن "إلى قيادة إسرائيل أقول ما يلي: لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة. إنّ حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن إسرائيل عليها مسؤولية حماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، لكنه أضاف أن "إسرائيل لديها الحق في مطاردة حماس".

وقال "نعمل على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة من أجل إعادة الرهائن وتخفيف الأزمة الإنسانية.. يجب أن تكون حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء أولوية".

وأضاف أنه وجه الجيش الأمريكي بمهمة طارئة من أجل إنشاء موقع مؤقت على سواحل غزة لتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، معتبرا أن إقامة ميناء بحري مؤقت سيسهل استقبال كميات كبيرة من المساعدات لقطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل عليها القيام بواجبها عبر السماح بعبور المزيد من المساعدات إلى غزة.