محمد عبد الوهاب مديرًا لمكتب رئيس جامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم ٤٧٩ لعام ٢٠٢٤، بتعيين محمد عبد الوهاب سالم عبد الله، في وظيفة مدير عام مكتب رئيس الجامعة بجامعة الفيوم.

حفل خريجى كلية الطب..

وفى وقت سابق شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات حفل خريجي كلية الطب البشري لعام ٢٠٢٢.

حضر الحفل الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي إبراهيم عميد الكلية، والوكلاء، والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، واعضاء هيئة التدريس، والمكرمين، وأسرهم، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

قدّم الدكتور ياسر مجدي حتاته التهنئة للخريجين، موجهًا إياهم بتحديد أهدافهم والبدء بشكل صحيح وسليم، وأن يكون اختيار الطبيب للتخصص الذي يستطيع أن ينجح ويتفوق خلاله، والا تكون المادة هي الهدف الأول، وألا يبخل بعلمه على غيره.

وأكد أن الخريجين هم نتاج عمل دؤوب من الإدارات المتلاحقة، ومن الأساتذة والمخلصين بكلية الطب، والتي مرت بمراحل عديدة شهدت تطورات متلاحقة وملموسة، وصولا إلى المكانة المرموقة التي تتميز بها خلال الوقت الراهن، محتلة الصدارة ضمن كليات الطب المختلفة.

كما وجه الدكتور عرفه صبري حسن التهنئة لأسر الخريجين على ما قدموه من دعم ومساعدة لأبنائهم، وتهنئة الخريجين على ما بذلوه من مجهودات خلال سنوات الدراسة والتعلم، ولذلك عليهم الالتزام بأخلاقيات المهنة، وأخذ قدوة من أساتذتهم والاحتذاء بهم مع ضرورة مواصلة الدراسات العليا.

و أشار الدكتور عاصم العيسوي إلى أن مهنة الطب من المهن التي تحتاج إلى مواصلة التعلم والدراسة ليكون النجاح والتفوق حليفًا للطبيب، ومن أجل تحقيق الأهداف والطموحات والوصول إلى المكانة الأعلى.

واضاف الدكتور حمدي إبراهيم ان الحفل من الأيام المتميزة، والتي تشهد تخرج كوكبة من الأطباء الجدد بعد سنوات الدراسة الشاقة، لممارسة مهنة الطب والتي تعتبر من أسمى وأنبل المهن.

موجهًا الخريجين بضرورة تقوى الله، وإعمال العقل، والمشاركة في خدمة المجتمع ورفعة الأمة، وأن يكون الطبيب أمينًا على المرضى والتعامل معهم برحمة وإنسانية.