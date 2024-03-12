مركز شباب أبو حمودي بقنا ينظم ندوة عن" الاحتفال بشهر رمضان الكريم"

نظم مركز شباب ابوحمودي اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 التابع لإدارة شباب ابوتشت بمحافظة قنا، ندوة عن الاحتفال بشهر رمضان الكريم، وذلك ضمن خطة النشاط الديني بالمركز للفئة العمرية طلائع وشباب.

وتحدث خلالها محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الاحتفال بهذا الشهر الكريم والمعاني الاخلاقية والدينية لهذا الشهر الفضيل.

وأشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت، إلى ضرورة التحلي بالعبادات الروحية والنفحات الربانية.

و أكد احمد عيسى هريدي وكيل الإدارة علي أهمية تنشئة الطلائع والشباب وفهمهم الصحيح بالصيام واحكامه وشروطه .

فيما ذكر رجب عبداللاه محمد رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة علي زيادة الثقافة الدينية والتقرب الي الله في هذا الشهر الكريم.

وأوضح علي عبدالعزيز محاضر الندوة فرضية الصيام ومبطلات الصيام وعلي قراءة القرآن الكريم وفهمه الصحيح والعمل علي مساعدة المجتمع خاصة الأسر الفقيرة في هذا الشهر الفضيل.

وقالت أمل محمد سليمان مديرة مركز شباب ابوحمودي علي ان هذا المشروع، يأتى ضمن خطة النشاط بالمركز وضمن الفئة العمرية طلائع وشباب.

ياتي ذلك أتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، وأنور محمد صدقي مدير عام الإدارة.