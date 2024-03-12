مساعدات دولية لإنقاذ قطاع غزة من التجويع

تتسابق عديد من الدول والجهات ذات الصلة من أجل إرسال المساعدات لقطاع غزة عبر الوسائل المتاحة، من أجل تجنيب القطاع حدوث مجاعة.

وتعد الإنزالات الجوية، وكذلك والممر البحري المرتقب، من الوسائل البديلة التي تهدف لرفع وتيرة إدخال المساعدات للقطاع.

وفي هذا السياق، سلط تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الضوء على المعاناة الواسعة التي يشهدها قطاع غزة منذ خمسة أشهر، واصفاً الوضع الراهن بـ "الكارثة الإنسانية" وفق منظمات الإغاثة الدولية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن:

شمال القطاع على وجه الخصوص صار على حافة المجاعة، حيث يموت الأطفال من الجوع، بينما تأكل الأسر الأعشاب وأعلاف الحيوانات، مما يثير قلقاً دولياً.

تؤدي عمليات التفتيش الإسرائيلية الصارمة إلى إبطاء تقدم المساعدات عبر المعابر البرية.

تخطط الولايات المتحدة وآخرون لإرسال مساعدات إنسانية عن طريق السفن إلى غزة، كما يسقطون المساعدات من الجو.

منظمة "أطباء بلا حدود" حثت إسرائيل على دعم تدفق الشاحنات إلى القطاع.

أدت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين، وتشريد 80 بالمئة من السكان.

وقال مسؤولون دوليون إن أكبر عقبة أمام تقديم المساعدات خلال الشهرين الماضيين تمثلت في انهيار الأمن والقانون الأساسي والنظام داخل غزة، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى تعرض قوافل المساعدات الإنسانية لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية، في حين نهب السكان المحليون اليائسون الشاحنات.

يأتي ذلك في وقت شهد فيه إنتاج الغذاء في غزة تقلصاً حاداً بسبب تدمير المخابز والمصانع والمزارع أو جعلها محظورة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

بينما يواصل المسؤولون العسكريون الإسرائيليون إصرارهم على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة، وعلى ضرورة قيام الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى بتحسين قدراتها اللوجستية داخل القطاع.

قبل الحرب، كان يدخل قطاع غزة ما يعادل 500 شاحنة محملة بالمساعدات والوقود يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، لصالح السكان الذين يعتمدون بالفعل بشكل كبير على المساعدات، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

انخفض هذا الرقم بشكل حاد.. وقد بلغ أعلى عدد يومي للشاحنات التي تمكنت من دخول غزة خلال الأشهر الخمسة الماضية 300 شاحنة، وهو رقم تم الوصول إليه مرة واحدة فقط، وفي أغلب الأحيان كان العدد أقل بكثير من 200 يوميًّا، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

إغراق غزة بالمساعدات

قال مسؤولون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة هذا الشهر، إن الحل الحقيقي يتطلب "إغراق" غزة بالمساعدات، ليس فقط لمساعدة سكان القطاع فحسب، بل لتقويض السوق السوداء، ومن شأن ذلك أن يحسن أمن قوافل المساعدات عن طريق إزالة أحد حوافز النهب.

