الثلاثاء 12 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالصور.. معرض خير مزارعنا لاهالينا يشهد اقبالا في ثاني ايام رمضان

وزير الزراعة بتفقد
وزير الزراعة بتفقد المعرض

خلال ثاني أيام الشهر الكريم شهد معرض خير مزارعنا لأهالينا توافد اعداد كبيرة من المواطنين لشراء احتياجاتهم من سلع ومواد غذائية.


وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ ان ذلك يعكس ثقه المواطنين فيما يتم عرضه من سلع ومواد غذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة.

استمرار ضخ السلع
أشار  الى توجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال زيارته للمعرض السبت الماضي، حيث أكد على ضرورة استمرار ضخ السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنين وبجودة عالية مع العمل على خفض الاسعار.

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وأضاف صالح أن المعرض مقام علي مساحه 1500 م وبه اكثر من 70 منفذ لعرض اكثر من 200 سلعه ومنتج غذائي بتخفيضات تبداء من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع والمنتجات الي 50‎%‎ والمعرض يعد من اكبر المعارض من حيث جوده المعروض والاسعار لخدمه محافظات القاهره والجيزة والقليوبية 
وكان وزير الزراعة قد قام السبت الماضي بزيارة مفاجأة إلى المعرض للاطمئنان على توفير السلع للمواطنين والالتزام بخفض الاسعار لرفع العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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والجدير بالذكر أن معرض خير مزارعنا لاهالينا للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان مفتوح أمام الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءا وحتي نهايه شهر رمضان 
وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي امام نادى الصيد.

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الجريدة الورقية