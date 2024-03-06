تكنولوجيا الأغذية يشارك في المؤتمر الدولي الرابع لسلامة الغذاء العربي

شارك معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فى المؤتمر الدولى الرابع لسلامة الغذاء العربى والذى أقيمت فعاليته بفندق تريومف للإتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة.



أشار الدكتور شاكرعرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية خلال كلمته فى الجلسة الإقتتاحية الى أن اتاحة الغذاء السليم والامن والمغذى للجميع وبسعر مناسب من اهم اهداف التنمية المستدامة.

فدائما تلعب النظم الغذائية القوية بعدا هاما فى الاستقرار السياسى والاجتماعى للدول والربط بين إتاحة الغذاء من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وكذلك نظم تكويد المزارع لسهولة التتبع يساعد وبشكل اساسى فى زيادة الثقة بين المنتج والمصنع من جانب والمصنع والمستهلك من جانب اخر.

موضحا ان تطبيق الممارسات الصحية الجيدة وكذا الممارات التصنيعية الجيدة وتطبيق نظم الهاسب يساعد الدول المنتجة فى اكتساب ثقة المصدرين مما يسمح بعبور منتجاتها الى الاسواق العالمية. ان التكامل بين المؤسسات المعنية بسلامة الغذاء على مستوى الدولة يسهم وبشكل اساسى فى تطوير النظم الغذائية الامنه ويساعد على الحد من الفاقد والهادر فى الغذاء مما يساهم فى ضبط السياسة السعرية من خلال زيادة العرض والذى يتناسب مع الطلب و هذا التكامل يدفع الدول العربية الى تكامل بشكل اكبر من خلال زيادة التبادل التجارى

و أكد عرفات أن المعهد شارك فى فعاليات المؤتمر بجلسة نقاشية تضمنت عدد 8 محاضرات نظرا لما لدى المعهد من خبرات علمية متنوعة و متفردة فى مجال التصنيع الغذائى و سلامة الأغذية و هى

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