2972 إذن تصدير لحاصلات زراعية.. ماذا قدمت سلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي؟

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 7 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 10 – 16 فبراير، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببرنامج "سلامة الغذاء" بدولة تونس الشقيقة، والمنظم بالتعاون مع الجامعة الهولندية Wageningen University & research بمشاركة مصر وفلسطين والأردن وليبيا والعراق، والذي استهدف مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بسلامة الغذاء وكذا تعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال تفعيل وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

وقد تم في إطار البرنامج التدريبي إجراء زيارات ميدانية لبعض المنشآت التي حصلت على اعتمادات دولية للابتكار في الصناعات الغذائية والتي طبقت أهم وأحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء.



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 63 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 2 محطة تعبئة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2972 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1609 شركة مصدرة.

كما شاركت الهيئة في اجتماع المجلس التصديري والخاص بمناقشة مشروع تسيير الخط السريع للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5820 رسالة بنحو 240 ألف طن لعدد 1625 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 440 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 36 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 68 صنف بنحو 77 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنف بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية وليبيا وإيطاليا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 152 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1025 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 931 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 840 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1715 رسالة بنحو 288 ألف طن لعدد 640 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح وفول وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها استراليا، أوكرانيا، أمريكا وماليزيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 520 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 340 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 46 منتج و7 شركات و 1 مصنع، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 464 منتج جديد، وأصدرت 16 شهادة بيع حر.

وعقدت إدارة السلع الاستراتيجية دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمركز المصري لتكنولوجيا الطحن بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب (الصوامع – البناكر – الشون – مراكز التجميع)" للإمتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة المعتمدة لعدد 113 متدرب، بمشاركة السيد رئيس قطاعات فنية المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما تم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة مرسى مطروح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 30 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 17 شكوى وجاري فحص 13 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 550 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، أسوان، سوهاج، شمال سيناء، الجيزة، ومدينتي أكتوبر والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 23 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1637 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 3 حملات مشتركة على عدد 24 منشأة غذائية بالمراكز التجارية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 581 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 430 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 236 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 27 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، البحر الأحمر، المنوفية، الدقهلية، أسيوط، دمياط، بني سويف، كفر الشيخ والمنيا، وتم تسجيل 7 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة إلى 834 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الفيوم، الغربية، الدقهلية، الشرقية، دمياط والقاهرة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 69 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 6 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية، أسيوط، الجيزة والقليوبية، وتم تسجيل عدد 6 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 318 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 19 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات الشرقية، الغربية والجيزة، كما تم تسجيل 5 مصانع بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.