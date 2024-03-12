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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 31 ألف قتيل

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى في غزة منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في القطاع ارتفع إلى أكثر من 31 ألف قتيل، من بينهم 27 قتلوا بسبب سوء التغذية والجفاف.

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وقالت الوزارة في بيان إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 72 قتيلا و129 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31184 شهيدا و72889 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، مشيرة إلى إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وقالت الوزارة إن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، حيث أوضحت أنهم يشكلون ما نسبته 72% من الضحايا.
وأشارت إلى أن "حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 27 شهيدا".
 

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