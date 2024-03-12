تدريب عملي بالفنادق لطلاب تكنولوجيا الأغذية بجامعة طيبة بالأقصر

أجرى طلاب برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة لفندق اركان بالأقصر، تلقوا خلالها تدريبا عمليا داخل المطبخ تطبيقا لمادة فن الطهو الفندقي، وتماشيا مع الدراسة النظرية بالجامعة، تحت إشراف كل من الدكتور مصطفى محمود، وم. أحمد مصطفى، وم. علي العجمي، وبتنسيق من الدكتور صفوت آدم، منسق البرنامج.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، المشرف على الكلية، أن الطلاب تدربوا خلال الزيارة على كيفية عمل بعض التقطعات المختلفة، وأطباق فواتح الشهية، وذلك استكمالا للمحاضرة العملية التي جرت في المطبخ التعليمي للجامعة، مشيرا إلى أن الكلية بصدد تنظيم العديد من الزيارات العملية لصقل مهارات وخبرات الطلاب من خلال الاحتكاك المباشر بسوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، يعد من البرامج الدراسية الواعدة بالجامعة والذي بدأت فيه الدراسة لأول مرة هذا العام، إذ يستهدف البرنامج تخريج تكنولوجيين يجيدون تقديم خدمات ذات جودة عالية في خدمة النزلاء والعملاء الذين يستخدمون مرافق المنشآت الفندقية، من تقديم المأكولات والمشروبات مثل المطاعم بأنواعها المختلفة وصالات الحفلات والكافتيريات وغيرها، كما تعتبر خدمة تقديم الأغذية والمشروبات للعملاء في مجال السياحة والفنادق من العناصر الهامة التي تساهم في تقدم ورقي المنشأة التي تقدم هذه الخدمة.