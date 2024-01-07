نشرة التوك شو.. السيسي في قداس عيد الميلاد وسيلفي مع المحتفلين

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مصير أرض الحزب الوطني في التحرير.

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ما مصير أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير؟ (فيديو)

انتقد الإعلامي عمرو أديب الهجوم الشديد على السوريين في مصر، مؤكدًا انتشار هاشتاج "مش هاكل غير من المحل المصري، ما هاكل من السوريين"، متسائلا: "السوريين عملولكم إيه!!".

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رد ناري من عمر أديب على حملات مقاطعة أكل السوريين في مصر (فيديو)

علق عطية شعبان نائب رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية، عن "الزيوت المستعملة"، مشددًا على أن هناك اتهام بان هناك شركات تعيد تدوير هذه الزيوت وهو شئ غير صحيح.

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شعبة الزيوت: مصانع بير السلم تعيد تصنيع "الزيت المستعمل" للجمهور

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، إن هذه السنة تكللت بالانتخابات الرئاسية وبنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون رئيسا للفترة المقبلة.

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البابا تواضروس: السيسي قاد مصر لتحقيق الإنجازات ونصلي من أجله (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المجازر في فلسطين التي شاهدها الجميع في الأسابيع الأخيرة تدمى لها القلب.

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البابا تواضروس: مجازر فلسطين تدمي القلب ولا استجابة إنسانية لما يحدث (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عيد الميلاد المجيد هو فاتحة الأعياد للسنة، مضيفا: "نصلي دائما أن يديم محبتنا في مصر لنا جميعا مع بعض، وهذه المحبة تتماسك فيها القلوب وتعمر الأرض، وكل إنسان يبقى فرحان بحياته وانتمائه لمصر".

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البابا تواضروس: مصر واخدة على الأزمات وعين الله تحرصها (فيديو)

استقبل المواطنون في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفاوة شديدة خلال قداس عيد الميلاد المجيد.

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قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حضوره قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، اليوم السبت.

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السيسي يتلقى هدية تذكارية من البابا تواضروس (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الوزراء والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية حضروا قداس عيد الميلاد الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، اليوم السبت.

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أحمد موسى: ما حدث بملف بناء الكنائس يعادل 100 سنة بتاريخ مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أكثر أزمة نتأثر بها الآن هي الحرب على غزة والضفة الغربية.

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من قداس عيد الميلاد.. السيسي: أكتر أزمة متأثرين بها الحرب على غزة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدراية، اليوم السبت.

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الأقباط يستقبلون السيسي بالزغاريد أثناء الاحتفال بعيد الميلاد (فيديو)

أكد باسل السيسي، عضو لجنة السياحة الدينية باتحاد الغرف السياحية، أن هناك 23 ألف حاج فازوا بقرعة الحج السياحي هذا العام، مشددًا على أن هذا الرقم الذي فاز بالقرعة من أصل 58 ألف حاج، مشيرًا إلى أن من فاز بالقرعة مقسمين إلى 4 آلاف خمس نجوم، و19 ألف حاج للأغلبية، و4 آلاف فقط من الفئة الخاصة.

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الغرف السياحية: الحد الأدنى لأسعار الحج هذا العام 195 ألفًا

كشف نائب وزير خارجية أمريكا السابق جويل روبين، المشهد الأمريكي في ظل التصعيد غير المسبوق والخلافات والاتهامات المتبادلة بين المرشحين على الرئاسة الأمريكية، موضحًا أن السباق الانتخابي الرئاسي الأمريكي سيكون مثيرًا جدًا هذا العام.

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نائب وزير خارجية أمريكا السابق: السباق الانتخابي سيكون محتدمًا.. لن يكون كالمعتاد

أكد بكر عبدالحق، عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في المجازر ضد الصحفيين في قطاع غزة، مشددًا على أن ليس بحاجة إلى رواية أو مبرر ليواصل ما يمارسه اليوم من اعتداءات وعدوان على الصحفيين الفلسطينيين.

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الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يحتجز مجموعة من الزملاء في غلاف غزة

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، أن 6 زوارق صغيرة اقتربت من سفن تجارية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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البحرية البريطانية: 6 زوارق صغيرة اقتربت من سفن تجارية قبالة اليمن