السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يتلقى هدية تذكارية من البابا تواضروس (فيديو)

الرئيس السيسي والبابا
الرئيس السيسي والبابا تواضروس

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حضوره قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، اليوم السبت.

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الأقباط يستقبلون السيسي بالزغاريد أثناء الاحتفال بعيد الميلاد (فيديو)

وصل الرئيس السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة إلى المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد. 

السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

واستقبل البابا تواضروس الثاني الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الكاتدرائية أثناء الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، وسط حضور الوزراء والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية. 

وقدم السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد المجيد، واستقبله الحضور استقبالا حافلا بالزغاريد.

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.

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