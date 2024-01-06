السيسي يتلقى هدية تذكارية من البابا تواضروس (فيديو)

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حضوره قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، اليوم السبت.

وصل الرئيس السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة إلى المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد.

السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

واستقبل البابا تواضروس الثاني الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الكاتدرائية أثناء الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، وسط حضور الوزراء والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية.

وقدم السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد المجيد، واستقبله الحضور استقبالا حافلا بالزغاريد.

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.