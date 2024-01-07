ما مصير أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير؟ (فيديو)

كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مصير أرض الحزب الوطني في التحرير.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "الحكاية"، السبت، أن أرض الحزب الوطني جرى طرحها والاتفاق مع مطورين مكون من تحالف أجنبي أغلبيته إماراتي، موضحا أنه بصدد توقيع عقد التطوير النهائي.

أرض مجمع التحرير

واستكمل أنه أرض مجمع التحرير ستكون عبارة عن محال تجارية ومطاعم وشقق فندقية، ويشارك فيه تحالف أمريكي إماراتي، موضحًا بأن أحد العلامات التجارية التابعة لماريوت ستدير مجمع التحرير بعد تطويره.

وأوضح أنه يجري العمل على مخطط عام لمنطقة وسط البلد، والهدف من هذه المنطقة، وأرض الحزب الوطني، ومجمع التحرير، ومجمع وزارة الداخلية، جذب المستثمرين.

وذكر أنه جرى العمل على تحالف في مجمع وزارة الداخلية وكان من أصعب المباني في التطوير والتسويق، موضحا أنه أصبح منطقة تعهيد للكول سنتر وريادة الأعمال، وفندق 3 نجوم.

أهداف صندوق مصر السيادي

وأشار إلى أن هدف الصندوق الأول اقتصادي وتنموي وخلق ثروات للأجيال القادمة، وتحقيق أرباح وعائد على كل الاستثمارات الذي يعمل عليها الصندوق.

وأكد أن الهدف الثاني العمل بمنهجية استثمارية وسياسة استثمار علمية، مضيفًا أنه يوجد دراسة لكل القطاعات المختلفة التي يجري العمل عليها منذ عام 2019، والنتائج التي جرى تحقيقها.

وأوضح سليمان أنه جرى تحقيق 16 استثمار على مدى الثلاث سنوات السابقة، وذلك يجسد سياسة الاستثمار وهي الشراكة والانحياز مع القطاع الخاص، وتنمية قطاعات متأصلة في الاقتصاد المصري مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتنميتها واستدامتها.