نائب وزير خارجية أمريكا السابق: السباق الانتخابي سيكون محتدمًا.. لن يكون كالمعتاد

كشف نائب وزير خارجية أمريكا السابق جويل روبين، المشهد الأمريكي في ظل التصعيد غير المسبوق والخلافات والاتهامات المتبادلة بين المرشحين على الرئاسة الأمريكية، موضحًا أن السباق الانتخابي الرئاسي الأمريكي سيكون مثيرًا جدًا هذا العام.

السباق الانتخابي الرئاسي الأمريكي

وأوضح “روبين”، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تلك المرة هي الأولى التي يكون بها رئيس سابق ضد رئيس حالي، متابعًا: “هذا سبب أن السباق الانتخابي سيكون محتدمًا.. لن يكون كالمعتاد”.

وتابع: “نحن في الولايات المتحدة على خبرة بتجربة دونالد ترامب في الرئاسة.. فلدينا سجل لرئيس سابق مقابل سجل للرئيس الحالي”، مؤكدًا أنه ستعيش الولايات المتحدة الأمريكية هجومًا تاريخيًا في الرئاسة وبلورة ما حققوه واستقطاب المصوتين.

وأشار إلى أن هذا هو الأمر المهم في هذا السباق، فالجمهوريون والديمقراطيون لديهم قطاعات كبيرة تدعم مرشحيهم، وهناك عدد قليل من المصوتين هم الذين سيتم استقطابهم من الجانبين وسيؤثر هذا على من سيفوز في الانتخابات، مضيفًا أن ترامب ما فعله كان أمرًا استثنائيًا، حيث استطاع تخطي العديد من العقبات.

وشدد على أن دونالد ترامب ما زال المرشح الأول للجمهوريين في انتخابات الرئاسة وهو يسبق كل من يتبعه ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، وهذا أمر استثنائي، مؤكدًا أن المشاركين في الانتخابات سيهتمون أكثر بالاقتصاد والقضايا وفرص العمل والرعاية الصحية والبيئية ومشكلة الهجرة.