البابا تواضروس: مصر واخدة على الأزمات وعين الله تحرصها (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عيد الميلاد المجيد هو فاتحة الأعياد للسنة، مضيفا: "نصلي دائما أن يديم محبتنا في مصر لنا جميعا مع بعض، وهذه المحبة تتماسك فيها القلوب وتعمر الأرض، وكل إنسان يبقى فرحان بحياته وانتمائه لمصر".

وأوضح: “ربنا يحفظنا جميعا ويبارك هذا العام الجديد وإن كانت هناك بعض الأزمات، فمصر واخدة على الأزمات، وعارفة إن عين الله تحرصها”.

وتابع البابا تواضروس: "أنا واثق وكل أخواتي الأحباء من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة، وكل الشعب نحن نصلي من أجل أن يسود مصر دائما المحبة والألفة، وتكون مصر دائما في مقدمة كل الأمم".

السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

وصل الرئيس السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة إلى المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد.

واستقبل البابا تواضروس الثاني الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الكاتدرائية أثناء الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، وسط حضور الوزراء والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية.

وقدم السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد المجيد، واستقبله الحضور استقبالا حافلا بالزغاريد.

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.