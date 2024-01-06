السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

البابا تواضروس: مصر واخدة على الأزمات وعين الله تحرصها (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عيد الميلاد المجيد هو فاتحة الأعياد للسنة، مضيفا: "نصلي دائما أن يديم محبتنا في مصر لنا جميعا مع بعض، وهذه المحبة تتماسك فيها القلوب وتعمر الأرض، وكل إنسان يبقى فرحان بحياته وانتمائه لمصر". 

txt

السيسي يتلقى هدية تذكارية من البابا تواضروس (فيديو)

txt

الرئيس السيسي: كل التحية والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثاني

وأوضح: “ربنا يحفظنا جميعا ويبارك هذا العام الجديد وإن كانت هناك بعض الأزمات، فمصر واخدة على الأزمات، وعارفة إن عين الله تحرصها”.

وتابع البابا تواضروس: "أنا واثق وكل أخواتي الأحباء من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة، وكل الشعب نحن نصلي من أجل أن يسود مصر دائما المحبة والألفة، وتكون مصر دائما في مقدمة كل الأمم".

السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

وصل الرئيس السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة إلى المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد. 

واستقبل البابا تواضروس الثاني الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الكاتدرائية أثناء الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، وسط حضور الوزراء والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية. 

وقدم السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد المجيد، واستقبله الحضور استقبالا حافلا بالزغاريد.

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

مواد متعلقة

السيسي يتلقى هدية تذكارية من البابا تواضروس (فيديو)

الرئيس السيسي: كل التحية والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثاني

رئيس جامعة طنطا يهنىء البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الاتحاد العام للمصريين برومانيا يهنئ قداسة البابا والجالية المسيحية برومانيا بعيد الميلاد المجيد

رئيس الشيوخ يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ الغربية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ الجيزة يهني البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
الجريدة الورقية