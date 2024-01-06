الغرف السياحية: الحد الأدنى لأسعار الحج هذا العام 195 ألفًا

أكد باسل السيسي، عضو لجنة السياحة الدينية باتحاد الغرف السياحية، أن هناك 23 ألف حاج فازوا بقرعة الحج السياحي هذا العام، مشددًا على أن هذا الرقم الذي فاز بالقرعة من أصل 58 ألف حاج، مشيرًا إلى أن من فاز بالقرعة مقسمين إلى 4 آلاف خمس نجوم، و19 ألف حاج للأغلبية، و4 آلاف فقط من الفئة الخاصة.

وشدد على أن هناك أناسًا كثيرين لم يوفقوا هذا العام للحج، وجاء ذلك خلال تصريحاته لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وأوضح أن أسعار الحج هذا العام الحد الأدنى منها يبدأ من 195 ألفًا بدون التذكرة ويكون حج بريًا، والفئة الثانية بقيمة 220 ألفًا بدون التذكرة وهو حج طيران، مشددًا على أن هناك فئة خاصة في الحج وهي الفئة الأعلى؛ لأن لها طلبات خاصة للإقامة بشكل معين وكذلك الطيران، مؤكدًا أن بعض هذه الرحلات تخطت المليون جنيه.

وقال إن هناك غرفًا تؤجر للمدة بأكثر من 60 ألف ريال بالسعودية بالإضافة لتذكرة الطيران والمدينة، مؤكدًا أن سبب ارتفاع أسعار الحج هذا العام هو فارق العملة فقط، مشددًا على أن وزارة الداخلية هي التي تقوم بعمل قرعة رسمية، ويتم الاختيار من المتقدمين للحج عبرها.