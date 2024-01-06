الأقباط يستقبلون السيسي بالزغاريد أثناء الاحتفال بعيد الميلاد (فيديو)

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدراية، اليوم السبت.

وقدم السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد المجيد، فيما استقبله الحضور استقبالا حافلا بالزغاريد.

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة إلى المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد.

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.