رد ناري من عمر أديب على حملات مقاطعة أكل السوريين في مصر (فيديو)

انتقد الإعلامي عمرو أديب الهجوم الشديد على السوريين في مصر، مؤكدًا انتشار هاشتاج "مش هاكل غير من المحل المصري، ما هاكل من السوريين"، متسائلا: "السوريين عملولكم إيه!!".

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "السوري مستثمر وبيشغل ناس، واللحمة اللي بيعملها شاورما والطماطم اللي بيحطها عليها بيجيبها منين؟ والضرايب اللي بيدفعها بيدفعها لمين"، مؤكدا أنه يوجد في مصر مليون ونصف سوري ويربط السوري بالمصري علاقة جيدة.

حملة شعواء على السوريين

وأوضح أنه إذا كان هناك خللا في الطعام من حيث الجودة والمعايير الصحية فهناك مثله في المحلات المصرية، متابعا: "انا اللي عندي عند السوري القانون، أنت قاعد قانوني وبتدفع ضرايبك وأكلك صحي طبقا للرقابة أهلا وسهلا، ما لهم بقى السوريين يا جماعة؟".

وأكد أن هناك حملة شعواء على السوريين، قائلا: "أنا كل خوفي إن العنف اللفظي يتحول لعنف آخر، الناس نضيفة ومحترمة، ما تقطعش الأرزاق".