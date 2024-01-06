البابا تواضروس: السيسي قاد مصر لتحقيق الإنجازات ونصلي من أجله (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، إن هذه السنة تكللت بالانتخابات الرئاسية وبنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون رئيسا للفترة المقبلة.

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمته بقداس عيد الميلاد: "بدأ الرئيس هذا المشوار بقيادة مصر بالمشروعات والإنجازات وبناء الدولة بهذه الصورة القوية منحه الشعب هذه الشهادة الفاضلة ليكمل المسيرة"، متابعا: "نحن نصلي من أجله ومن أجل كل المسئولين أن يعطيهم الله النعمة والحكمة والمعونة، وأن يبارك في مسئولياتهم".

وأوضح: "أعلم أن كل المسئولين في بلادنا على أعلى درجة من الأمانة والإخلاص والانتماء للوطن ومحبة تراب الوطن الغالي، وأعلم أنهم يحملون مسئولية عظيمة فنحن لسنا دولة صغيرة، فمصر العظيمة بتاريخها العظيم وحضارتها الغنية، والمسئولين فيها يحملون مسئولية كبيرة، ولذلك يحتاجون دائمان أن نصلي لهم".

وأكد البابا تواضروس: "أقدم لكم الشكر والمحبة لتهنئتكم، هؤلاء الذين شرفونا في زيارة للمقر الباباوي أو في البرقيات، ونصلي دائما أن يديم محبتنا في مصر لنا جميعا".

البابا تواضروس: عيد الميلاد فاتحة الأعياد للسنة

وأوضح أن عيد الميلاد المجيد هو فاتحة الأعياد للسنة، مضيفا: "نصلي دائما أن يديم محبتنا في مصر لنا جميعا مع بعض، وهذه المحبة تتماسك فيها القلوب وتعمر الأرض، وكل إنسان يبقى فرحان بحياته وانتمائه لمصر".

وتابع البابا تواضروس: "ربنا يحفظنا جميعا ويبارك هذا العام الجديد وإن كانت هناك بعض الأزمات، فمصر واخدة على الأزمات، وعارفة إن عين الله تحرصها"، مؤكدا: "أنا واثق وكل أخواتي الأحباء من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة، وكل الشعب نحن نصلي من أجل أن يسود مصر دائما المحبة والألفة، وتكون مصر دائما في مقدمة كل الأمم".