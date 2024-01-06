من قداس عيد الميلاد.. السيسي: أكتر أزمة متأثرين بها الحرب على غزة

اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أكثر أزمة نتأثر بها الآن هي الحرب على غزة والضفة الغربية.

قداس عيد الميلاد المجيد 2024

وتابع “السيسي” خلال كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد 2024، : "احنا في مصر لينا موقف محترم.. نسعى على الأقل أن يكون هناك وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ثم يكون هناك حل للقضية التي تتجدد وتؤلمنا جميعًا".

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للأقباط المصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قال الرئيس السيسي في برقية التهنئة: الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تابع الرئيس السيسي، في البرقية التي نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه يغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي يعرب عن أمنياته للمصريين بالخارج بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.