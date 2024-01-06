سيلفي للرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد (شاهد)

استقبل المواطنون في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفاوة شديدة خلال قداس عيد الميلاد المجيد.

والتقط صورا "سيلفي" مع الحاضرين أثناء دخوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدرارية.

وكان قد استقبله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، لدى وصوله إلى مقر الكاتدرائية أثناء الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، وذلك وسط حضور الوزراء والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت،: "الرئيس حريص ما يزعلش حد ويلتقط صورا مع المواطنين بمنتهى المودة والمحبة ويصافحهم"، مؤكدا حرص السيسي على التواجد بين أهله داخل الكاتدرائية، وتقديم التهنئة لكل المصريين.

كلمة السيسي في قداس عيد الميلاد

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتمنى من الله أن يجعل هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم أجمع.

وأوضح السيسي، أنه منذ 2020 العالم يمر بأزمات وظروف صعبة جدًا، مشددًا على أنه يتمنى الأزمة الكبيرة التي نعيشها الآن في المنطقة أن تنتهي، مضيفًا: "أنا جاي أشارككم فرحتكم".

ويتمنى أن يكون هذا العام سعيد ونتجاوز كل الأزمات التي يعيشها العالم، مؤكدًا أنه يتمنى أن لا تزيد تلك الأزمات.

تهنئة الرئيس السيسي للأقباط بمناسبة عيد الميلاد

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للأقباط المصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قال الرئيس السيسي في برقية التهنئة: الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تابع الرئيس السيسي، في البرقية التي نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه يغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي يعرب عن أمنياته للمصريين بالخارج بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة.