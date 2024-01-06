الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يحتجز مجموعة من الزملاء في غلاف غزة

أكد بكر عبدالحق، عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في المجازر ضد الصحفيين في قطاع غزة، مشددًا على أن ليس بحاجة إلى رواية أو مبرر ليواصل ما يمارسه اليوم من اعتداءات وعدوان على الصحفيين الفلسطينيين.

اعتداءات وعدوان على الصحفيين الفلسطينيين

وأشار إلى أن آخر هذه الاعتداءات هو احتجاز مجموعة من الزملاء والزميلات في غلاف غزة، وجاء ذلك خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وشدد على أن أن الاحتلال الإسرائيلي يسوّق المبررات لتنفيذ جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، ويعتمدن قصف الصحفيين بشكل خاصة الذين يرتبطون بشكل أساسي بتغطية الأحداث وجرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة، ومن بين هذه المبررات التي يسوقها الاحتلال التواجد في مناطق عسكرية وفق تصنيف الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يمارس كل هذا القمع بصمت وتواطؤ دولي على كل هذه الجرائم، ليس بحاجة لرواية أو مبررات لم نشهد مواقف حقيقية حتى هذه اللحظة بمستوى الجرائم التي ارتكبت، متابعًا: "نتحدث عن أكثر من 100 من الصحفيين ارتقوا شهداء خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح أن هذا الرقم ضعف عدد الشهداء الذين فقدناهم منذ عام 2022 وحتى عام 2022، حيث يوجد 8.5% من عدد الشهداء الصحفيين من قطاع غزة.