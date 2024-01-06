السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد موسى: ما حدث بملف بناء الكنائس يعادل 100 سنة بتاريخ مصر

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الوزراء والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية حضروا قداس عيد الميلاد الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك القداسة المرقسية، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، اليوم السبت. 

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وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه جاء ذلك بحضور الرئيس السيسي، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن احتفال المصريين بعيد الميلاد المجيد عنوان للترابط والتلاحم.

وأوضح أن ما حدث في ملف بناء وترميم الكنائس في السنوات العشر الماضية يعادل مائة عام في تاريخ مصر. 

أحمد موسى: وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن

وذكر أحمد موسى أن قداس اليوم يعبر عن روح الأسرة المصرية، مؤكدا أن وجود الرئيس السيسي مع قداسة البابا هي رسالة محبة وإيمان بالمواطنة الحقيقية، مضيفا أن احتفال اليوم هو احتفال لكل المصريين.

وأشار أحمد موسى، إلى أن قداسة البابا له مواقف ورسائل واضحة في كل المواقف والأزمات في تحدي الصعاب التي شهدتها مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان وحديثه الدائم عن المواطنة والمصريين دون تمييز، قائلا: "كان له كلماته القوية جدا وهي وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".

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