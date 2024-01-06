شعبة الزيوت: مصانع بير السلم تعيد تصنيع "الزيت المستعمل" للجمهور

علق عطية شعبان نائب رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية، عن "الزيوت المستعملة"، مشددًا على أن هناك اتهام بان هناك شركات تعيد تدوير هذه الزيوت وهو شئ غير صحيح.

وكشف عن العمليات التي تتم على المادة الخام للزيوت وصولًا للمستهلك، مشددًا على أنه يتم على الزيوت عمليات تكرير ليخرج بجودة عالية ومضمونة 100% في شكله النهائي.

وأوضح ان هناك زيت النخيل ومشتقاته والتي يتم استيرادها من الخارج ولا يتم طرحه هذا الزيت في الأسواق بشكل مباشرة إلا بعد تكريرة من خلال مصانع تكرير مرة أخرى، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وشدد على أن "الزيت المستعمل" يخرج من الشركات المستهلكة له كشركات البطاطس المقرمشة وليس من الشركات المنتجة للزيوت وليس هناك تدوير للزيوت بالنسبة للمصانع الكبرى، متابعًا: "مصانع بير السلم شركات تضيف زيوت جديدة على المستعملة ويتم تعبئتها مرة أخرى وبيعها".

وأوضح أن مشاكل استخدام الزيت المستعمل مرة أخرى له أضرار عالية ويؤثر على الصحة، مضيفًا: "هناك خطوة في الطريق الصحيح بالنسبة لضرر الزيوت المستعملة، هو قرار إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووحدت الإشراف على المنتجات الغذائية".