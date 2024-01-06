محاضرات تثقيفية عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS لطلاب الشهادة الإعدادية

قال محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (Workforce Egypt) ووحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، نظم محاضرات تثقيفية وتعريفية عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية العامة، وذلك عقب ختام القوافل التعليمية بمدرسة الشهيد محمد رفعت الإعدادية بمدينة ديرب نجم، وقاعات مركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

وحضر الفاعليات نحو 5000 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، وقام مسئولي المكتب الميدانى لمشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعريف الطلاب والطالبات على مميزات هذه المدارس، وأقسام الدراسة بها، وأماكن تواجدها، وتوزيع بروشورات عن هذه المدارس، وأماكن تواجدها في المحافظات.

وأشار وكيل الوزارة للطلاب والطالبات الإعدادية الباحثين عن فرصة تعليمية متميزة جدا، إنه لفترة محدودة تم فتح باب الالتحاق والتقديم المبكر للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بتخصصات مختلفة مثل: الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، الصناعات الثقيلة، الروبوتات، التجارة الحديثة، الخدمات المالية وغيرها. من خلال الرابط التالي :

https://iatseg.org/admission/.

ولفت رمضان إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم العام والفني، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.