انطلاق قطار القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة ببلبيس

شهد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية،

وأمين منصور مدير عام إدارة بلبيس التعليمية، وعبد الحافظ رمضان وكيل إدارة بلبيس التعليمية، انطلاق قطار القوافل التعليمية بإدارة بلبيس التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، للوصول إلى الطلاب بمركز مدينة بلبيس التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه القوافل التعليمية تتم بالتعاون مع الإدارة المركزية للمناهج بوزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، تحت إشراف الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القوافل التعليمية مجانية، وتضم نخبة ومجموعة من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات من مقدمب البرامج التعليمية فى التليفزيون المصري وقناة مدرستنا بجميع المواد الدراسية، مؤكدًا أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة، وشرح نقاط الضعف والقوة فى المنهج وكيفية التعامل مع الورقة الإمتحانية فى النظام الجديد وتدريب عملي من خلال طرح عدد من الاسئلة المتنوعة فى التخصصات،

والهدف منها تخفيف العبء المادي من الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم شرح للمناهج الدراسية المقررة للطلاب.

ولفت رمضان لارتفاع نسبة حضور الطلاب والطالبات موجها الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة والقائمين على تنظيم القوافل التعليمية وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المحاضرات متمنيا لهم التوفيق.