الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الباز: محمد رمضان نتاج العشوائيات وأحد أسباب انتشار البلطجة

محمد الباز ومحمد
محمد الباز ومحمد رمضان

قال الإعلامي محمد الباز، إن الفنان محمد رمضان نتاج للعشوائية التي عشنا فيها خلال نهاية عصر حسني مبارك وسنوات الثورة، مضيفًا أنه رغم رأيه فيعتقد أن “نمبر وان” مظلوم بسبب الوسط المجتمعي الذي نشأ وتربى فيه. 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن محمد رمضان أحد أسباب الانفلات الأخلاقي وانتشار البلطجة في المجتمع، مشيرًا إلى أنه مؤخرًا بدأ يفعل ما يفعله النجم الشعبي من خلال تجسيد الأدوار الشعبية.

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وأكد أنه لا يزعجه لقب الصحفي المأجور، مشيرًا إلى أن الساحة الإعلامية الآن بدأت تتعافى وتسترد أراضي بعد أن كانت تعاني من الفوضى مثلها مثل الفوضى الأمنية في السابق، قائلا: “الشركة المتحدة تنظم المشهد وتبذل مجهودًا ضخمًا لعودة مجد مصر الإعلامي”. 

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