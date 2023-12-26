تموين أسيوط يضبط 534 بطاقة تموينية بحوزة أحد المخابز ويحرر 109 محضرا

تنفيذاً لتوجيهات وزارة التموين وتكثيف جهود مكافحة التلاعب في المنتجات الغذائية وضمان الجودة، قامت مديرية التموين بمحافظة أسيوط بحملة تفتيش واسعة النطاق على عدد من المخابز في مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط والهدف الرئيسي من هذه الحملة هو ضبط المخابز التي تنتج خبزًا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية.

وفي تصريحات خاصة لـ “الوفد” أكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط بأنه تمكنت حملة تموينية مكبرة من تحرير عدد 109 تقارير إثبات حالة للمخابز التي تنتج الخبز المخالف، حيث تم ضبط هذه المخابز لعدة مخالفات أهمها عدم مطابقة الخبز للوزن المطلوب وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن المستخدمة.

ضبط أحد أصحاب المخابز وبحوزته بطاقات تموينية ذكية

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أحد أصحاب المخابز وبحوزته 534 بطاقة تموينية ذكية. وتبين أنه قام بتجميع هذه البطاقات بهدف الحصول على الدعم المخصص لها بشكل غير قانوني. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الشخص وضبط البطاقات المخالفة.

وكيل وزارة التموين بأسيوط وجانب من المضبوطات

كما تم غلق إحدى المخابز في مركز الفتح بسبب إنتاجها خبزًا ناقص الوزن بمقدار 25 جرام في الرغيف الواحد. هذا الإغلاق يعتبر جزءًا من جهود وزارة التموين لضمان جودة المنتجات التموينية وحماية حقوق المستهلك.

ضبط كمية كبيرة من الشيبسي المنتهية الصلاحية

وفي سياق متصل، تم ضبط كمية كبيرة من الشيبسي المنتهية الصلاحية داخل أحد محلات السوبر ماركت الشهيرة في دائرة مركز الفتح وهذا الضبط يعكس استمرار الجهود الرقابية للجهات المعنية للتصدي للممارسات غير القانونية وحفاظًا على أمن وسلامة المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد من محاضر بيع السجائر التي تجاوزت السعر الرسمي. تلك المحاضر تمثل خرقًا للقوانين الحكومية المعمول بها وتشكل ضربة لاستقرار السوق وحماية حقوق المستهلك.

جانب من المضبوطات

على جانب آخر، مازالت مديرية التموين بأسيوط تعمل جاهدة في توفير كميات كبيرة من السكر لتلبية احتياجات السوق من هذه السلعة الأساسية. يتم بيع السكر بأسعار مدروسة ومناسبة بواقع 27 جنيهًا للكيلوجرام الواحد. هذا يأتي في إطار سعي الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة.

من الجدير بالذكر أن وكيل وزارة التموين بأسيوط، المحاسب ممدوح حماد، أكد على أهمية تكثيف الرقابة وتطبيق القوانين الصارمة لضمان حصول المستهلكين على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. كما دعا المواطنين إلى تعزيز ثقتهم في أجهزة التموين وتوجيه أي شكاوى تتعلق بالمخالفات التموينية للسلطات المختصة، حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم وحمايتها.

وأشار حماد بأن هذه الحملة الرقابية تأتي كجزء من جهود السلطات المحلية لمكافحة الغش وضمان توفير منتجات غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات القانونية. فإن إلقاء القبض على المخابز المخالفة وملاحقة مروجي التلاعب يعزز الثقة في سوق المنتجات الغذائية ويحمي حقوق المستهلكين.

وأوضح حماد بأنه ستستمر مثل هذه الحملات التفتيشية في جميع أنحاء المحافظة بهدف ضبط المخابز غير الملتزمة بالمواصفات القانونية. ويعتبر الحفاظ على نظافة المخابز وضمان جودة المنتجات أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.