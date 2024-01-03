رئيس جنوب الوادي: مركز العلاج الطبيعي سيخدم محافظات جنوب الصعيد

أجرى الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، جوله تفقديه لكليه العلاج الطبيعي ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل بالجامعة.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمود الشاذلي عميد كليه العلاج الطبيعي ولفيف من القيادات الاداريه .

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة، القاعات الدراسية والمعامل الدراسية وقاعه المؤتمرات الكبرى بالكلية كما تفقد مبنى العلاج الطبيعي والتأهيل.

وبيّن رئيس الجامعة، إنه تم تجهيز مبنى الكلية على أحدث الطرق التعليمية والطبية لتصبح كليه العلاج الطبيعي بجامعه جنوب الوادي أهم مؤسسات الخدمات العلاجية لخدمه المجتمع في جنوب مصر وتخريج جيل قادر على تقديم أفضل رعاية طبيه.

كما تفقد مركز العلاج الطبيعي والتأهيل والذي يعد من اكبر المراكز على مستوى الشرق الأوسط ويقام على مساحه اكثر من 11 الف متر مربع ويتكون من اربع مدرجات صغيره و 12 فصل دراسي وسته معامل وخمسه أقسام و 66 غرفه إقامه وعنابر علاجيه بجانب حمام سباحه للعلاج المائي ومبنى فندقي .

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته أن كليه العلاج الطبيعي تعد قيمه مضافه للمنظومه الطبية بالجامعة وأشاد بالجهد المبذول للقائمين على اداره الكلية وأوصى بتذليل اي صعوبات أمام القائمين على العمل بالكلية والمركز .

كما تفقد رئيس الجامعة المنطقة المحيطة بكليه العلاج الطبيعي ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل ووجه تعليماته بتجميل هذه المنطقة بما يحقق الشكل الجمالي والمظهر الحضاري اللائق بالجامعة وبكليه العلاج الطبيعي ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل.

اجتماع مع المالية

وفي سياق أخر، ناقش رئيس جامعة جنوب الوادي، مع المحاسب محمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا بحضور مندوبي المالية بالجامعة أوجه التعاون بين وزارة المالية وجامعة جنوب الوادي .

كما تم بحث عملية استكمال التحول الرقمي والرقمنة بجامعة جنوب الوادي من خلال ميكنة ( الموارد البشرية ) وتدريب العاملين بالموارد البشرية على مستوى الجامعة وكذلك العاملين بإدارات التعاقدات بالجامعة من قبل المدرسين المعتمدين بالمديرية المالية .

كما تم الاتفاق على بحث سبل التعاون بين المديرية المالية وجامعة جنوب الوادي في كافه الشئون المالية وذلك لتلقي الدعم الفني اللازم لأنظمة وزارة المالية المعتمدة بالجامعة.