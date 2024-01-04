محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد من طلاب مدارس للتهنئة بالعام الميلاديِّ الجديد

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، وفدًا من ممثلي مدارس محافظة الإسماعيلية للتهنئة بالعام الميلادي الجديد.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية، د. محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، د. سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم وعددًا من القيادات التعليمية بالمحافظة.



بدايةً أعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بهذا اللقاء الودي الأبوي واستقباله لطلبة مدارس الإسماعيلية مع بداية العام الجديد، متمنيًا لهم عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاحات والتفوق.

وحرص محافظ الإسماعيلية على الحديث مع كل الطلبة، والذين يمثلون المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال بعدد من المدارس، والاستماع لأحلامهم مع بداية العام.

كما أبدى محافظ الإسماعيلية إعجابه بطموحات الطلبة المستقبلية، مؤكدًا أن مصر أبدًا لن تهرم طالما بها هذا الجيل الواعي المحب لوطنه.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية أن الأنشطة الطلابية في كافة المجالات قد حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الحالي، مؤكدًا فتح باب المدارس للأنشطة خلال الإجازات لرعاية المواهب وصقلها.

كما أشار إلى انتظام العملية الامتحانية في كافة صفوف النقل بالمحافظة، مشيرًا إلى اكتمال استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق يوم ١٧ يناير وتستمر حتى ٢٤ يناير الجاري.

وقامت إحدى الطالبات من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمشاركة قصيدة بعنوان "وطني" للشاعر نزار قباني كما قامت إحدى الطالبات من مدرسة الإعلام المتميزة للغات بإلقاء شعر عن محافظة الإسماعيلية، كما شارك أحد الطلاب من مدرسة معسكر الجلاء معلومات عن محافظة الإسماعيلية وتقسيمها الإداري وشرح علم المحافظة.

وعبَّر المحافظ عن سعادته بمثل هذه اللقاءات التي يعتبرها الأقرب له وحرص على أن يكون لقاءً شهريًّا يجمعه بطلبة جميع المراحل التعليمية وجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، موجهًا التربية والتعليم بالتنسيق لذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وحرص محافظ الإسماعيلية على التقاط صورة جماعية مع الوفد الممثل لمدارس الإسماعيلية والتقاط الصور مع كل مدرسة، مؤكدًا أنه سوف يحتفظ بهذه الصور حتى يتذكر الطلبة عند تحقيق أحلامهم.

مثَّل وفد المدارس اليوم مدارس، ٦ أكتوبر الرسمية للغات، مدرسة أرض الإعلام الرسمية المتميزة، مدرسة معسكر الجلاء للتعليم الأساسي، مدرسة دوحة الزمان النموذجية، مدرسة أمون الخاصة، مدرسة المنار الخاصة للغات، مدرسة القديس يوسف للراهبات، مدرسة القومية العربية الخاصة ومدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات.