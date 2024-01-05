لمياء فهمي لـ الوفد: ورثت الأناقة من والدتي وشريهان شكلت ذوقي

استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور بطريقتها الهادئة ومشاعرها الصادقة وقلبها العطوف المحب لله ورسوله واحتلت مكانة كبيرة حياتنا اليومية لتثبت أن الدنيا بخير على أرض الواقع وليس كاسم برنامجها، وأتسمت بذوق لافت يعشق البساطة الممزوجة بلمسة الكلاسيكية المفعمة بالأحتشام والأناقة أنها الإعلامية لمياء فهمي.

لمياء فهمي: شريهان ملهمتي الحقيقة في عالم الموضة

ويصادف اليوم ذكرى ميلادها فهي من مواليد أصحاب برج الجدى المحب للحياة.

لمياء فهمي: أحب تصاميم الأزياء البسيطة وأعشق ذوق أزياء الزمن القديم

وفي ذكرى ميلادها فتحت لمياء فهمي قلبها لتكشف عن تفاصيل دقيقة عن شخصيتها ومدى ارتباطها بعالم الموضة والتجميل في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد.

لمياء فهمي: أحرص على تزين إطلالاتي بالإكسسوارات البازرة

وأكدت لمياء أن منذ نعومة أظافرها وهي مهتمه بالموضة لأنها ورثت الأناقة من والداتها رحمة الله عليها، فهي متابعة جيدة لعالم الموضة لتطل في كل المناسبات بمظهر مختلف، ولكنها لا تتبع خطى الموضة بل ترتدي ما يميز إطلالاتها ويتناغم مع ذوقها ويوفر لها المزيد من الأحتشام.

لمياء فهمي: أحداث فلسيطن واجعة قلوبنا واستمرارية العمل مهمة ولكن دون الحاجة للرقص والبهرجة زيادة

وقالت لمياء أنها تعشق ذوق النجمة شريهان وتنجذب لأزيائها وتنبهر بتنسيق إطلالاتها الساحرة التي تربعت على عرش الموضة عبر الأجيال، وأن هذا الذوق مشابه لذوقها وحبها للتزين بالإكسسوارات البارزة.

وتابعت انها تتمنى اقتناء الكثير من قطع الأزياء الخاصة بالنجمة شريهان لتتألق بها بين حين وآخر، كما انها تفضل ذوق موضة الزمن الجميل لبساطة التصاميم ونعومة الأزياء التى تبرز جمال الأنثى دون تكلف.

وأضافت أنها تفضل ارتداء الفساتين في كثيرًا من الأوقات وتنجذب للأزياء البسيطة الناعمة التي تمنحها مساحة للتزين بالإكسسوارات البارزة وتضيف لمسة خاصة لإطلالاتها لتبدو أنيقة لجمهورها وللجميع.



وأوضحت أنها ارتدت كثيرًا قطع أزياء والدتها رحمة الله عليها ونالت إطلالاتها إعجاب أصدقائها وجمهورها.



وأردفت انها تفضل اختيار أزيائها بذاتها ولا تسعي لاستعانه بخبراء موضة لتنسيق ملابسها وإطلالاتها، وهذا لا يمنع انها تساعد اصداقائها وتعطي لهم الكثير من النصائح لظهور بمظهر أنيق وراقي مثالها في كثيرًا من الأحيان.

وقالت أنها تفضل اللون الأسود عند اختيار قطع أزيائها لتضيف له اللون الأبيض لشدة نقاءه وجماله.

وأكلمت أنها شديدة الاعتناء بملابسها وإكسسواراتها طوال العمر، ليتجاوز عمر قطعه الأزياء أكثر من 19 عامًا ولا أخشى تكرار إطلالاتي أمام جمهوري.

الإعلامية لمياء فهمي والصحفية زينب النجار



وأشارت أنها غير مهتمة كثيرًا بنضارة بشرتها بل تكتفي بوضع القليل من ماء الورد والزبادي والماسكات الطبيعية بين حين لآخر.

واختتمت تصريحاتها الخاصة أن أحداث فلسيطن استمرارية إطلاق النار واستشهاد ملايين الأطفال والكبار يوميًا أمر محزن على أنفسنا جميعًا ولكن هذا لا يعني أن نتوقف عن العمل والسعي فلابد من الاستمرارية والتقدم لإنجاز العمل وممارسة الحياة لكن دون رقص وبهرجة لمراعاة مشاعرهم المجروحة على احبابهم، ومن المؤكد للجميع أن مصر كانت و مازالت خير عون لهم وتقدم الكثير من المساعدات والدعوات الصادقة لأهل غزة.



لمياء فهمي

لمياء فهمي

لمياء فهمي عبد الحميد إعلامية مصرية وهي ابنة المخرج الراحل فهمي عبد الحميد وشقيقة المخرج التلفزيوني وائل فهمي عبد الحميد.

لمياء فهمي

درست لمياء عبد الحميد في كلية السياحة والفنادق، ولكنها لم تعمل بالسياحة أبدًا واتجهت إلى العمل الإعلامي وهي لا تزال في مرحلة الثانوية العامة من خلال برنامج سهرة مع فنان على قناة ART، ثم بعد ذلك قدمت عددًا من البرامج منها نشرة الأخبار الفنية وما وراء الأضواء، حتى انتقلت بعد ذلك إلى قناة نفرتيتي وقدمت على شاشتها عدة برامج طبية.

لمياء فهمي

ابتعدت لمياء عن الإعلام لمدة خمس سنوات ثم عادت بعدها للعمل كمعدة برامج بعدما قررت ارتداء الحجاب، ولكنها لم تستمر في عمل المُعدة لمدة طويلة وانتقلت بعد ذلك إلى قناة ART عين والتي تُعتبر بداية انطلاقتها الحقيقية، قدمت لمياء عبد الحميد على قناة ART عين فقرة في برنامج تفاحة آدم، ثم تولت بعد ذلك مسؤولية إعداد وتقديم البرنامج بالكامل، ثم بعد ذلك أصبحت تقدم برنامج مع الدكتور مبروك عطية لمناقشة المشكلات الزوجية بحيث كان يظهر الدكتور مع الإعلامية بصفة الضيف الدائم لبرنامج "مكارم الأخلاق" الذي لاقى نجاحاً كبيراً، كما قدمت مجموعة من البرامج منها «بيت المال» على قناة «أعمال» لمناقشة المعاملات المالية وفق الشريعة الإسلامية، قبلما تظهر مرة أخرى مع الدكتور «مبروك عطية» على قناة دريم2 من خلال برنامج «الموعظة الحسنة»، الذي حقق لها نجاحًا كبيرًا انتقلت على إثره .