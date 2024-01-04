آخر فرصة لتسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2024

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، باب تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي اللازمة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المدارس الثانوية العامة بضرورة التنبيه على طلاب الصف الثاني الثانوي بسرعة تسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة كبيرة.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة وجود أخطاء، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة استمارة الصف الثاني الثانوي وتسليمها للمدرسة.

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي مخصص لتسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويمكن للطلاب الدخول على رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا.

تنبيه هام لطلاب الصف الثاني الثانوي 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا لطلاب الصف الثاني الثانوي في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثاني الثانوي "عام وخدمات"، بضرورة الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن ذلك لمراجعة بيانات طلاب الصف الثاني الثانوي للتقدم لامتحان 2023/2024 والدخول يكون بالبريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب ومراجعة البيانات بدقة وكتابة الاستمارة الإلكترونية ومراجعة اللغة الثانية.

وأضافت أنه بالنسبة للصف الثاني الثانوي، يجب مراجعة الشعبة واللغة الثانية وإذا وجدت بيان خطأ وترغب في تعديله اذهب لمدرستك ولا تضغط حفظ إلا إذا كانت المعلومات صحيحة الدخول بالبريد الموحد للطالب.

آلية امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتدريب طلاب الصف الثاني الثانوي الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة التي تتضمن الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية.

خطوات التسجيل في استمارة الصف الثاني الثانوي

• الدخول على منصة استمارة الصف الثاني الثانوي (اضغط هنا).

• الضغط على تسجيل الدخول.

• كتابة البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.

• الضغط على تسجيل الدخول.

• كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

• ملء البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

• اختيار حفظ.

• طباعة استمارة الصف الثاني الثانوي 2024.