اختتام فعاليات القوافل التعليمية بديرب نجم

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، فاعليات القوافل التعليمية والتي تم تنفيذها بمركزي بلبيس وديرب نجم، على مدار يومين الخميس والجمعة.

نفذت القوافل التعليمية من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية، ومؤسسة حياة كريمة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

وشهدت فعاليات القافلة في يومها الثاني على التوالي إقبالا كثيفاً من الطلاب بالمرحلة الإعدادية والثانوية، والتي أقيمت فعاليتها بمدرسة الشهيد محمد رفعت الإعدادية للمرحلة الإعدادية، إذ تناولت القافلة اليوم مواد «اللغة الإنجليزية، الدرسات الاجتماعية، الرياضيات» حاضر بها أشرف طلعت مُعلم الرياضيات، ومحمد مصطفى مُعلم اللغة الإنجليزية، وطارق أحمد مُعلم الدرسات الاجتماعية.

وتضمنت فاعليات القافلة في يومها الثاني بمجمع نصر عابدين للشهادة الثانوية مواد اللغة العربية حاضر فيها السيد محمد عوض، وهشام درويش للجيولوجيا، وفي رياضيات عاطف عبد الرحمن، وفي علم النفس وسيم المغربي، وفي أحياء عصام حنفي، وفي التاريخ فتحي راشد.