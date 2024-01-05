عرض لمسرحية" دون كيشوت "بجامعة قناة السويس

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وإشراف عام الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة والاستاذ عبدالله عامر مدير عام رعاية الطلاب المركزية واشراف تنفيذي الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية بالجامعة والأستاذة عيشة زين مدير إدارة النشاط الفني.

سيتم توفير اوتوبيس الساعه السادسة مساءا للتحرك من أمام مدينة الطالبات في اليومين الخميس والجمعة والعودة بعد العرض... لن يسمح بدخول الطالبات للمدينة بعد العرض الا من خلال الاوتوبيس.